Новый кроссовер Honda Breeze установил рекорд продаж

04.07.2020, 10:41, Новости дня

Известная компания Honda еще с прошлого года начала продажи нового паркетника Honda Breeze, который продолжает оставаться весьма востребованным.

Вместе с тем за последние шесть месяцев общее количество сделок превысило 55 тысяч заявок, что на 15 тысяч автомобилей больше, чем приходится на Hyundai Tucson. Напомним, японский кроссовер обладает 1,5-литровым бензиновым мотором с турбиной на 193 л.с. мощности. Однако параллельно продается версия с гибридной установкой, которая выдает 215 л.с. мощности.

Что касается базовой версии автомобиля, то в данном случае предусмотрен передний привод, однако гибридный Honda Breeze уже оснащается полноприводной системой. Разработчики оснастили автомобиль адаптивным круиз-контролем, экстренным торможением и некоторыми другими продвинутыми опциями.