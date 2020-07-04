Продажи Hyundai через интернет начнутся в октябре

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04.07.2020, 10:40, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai намерена в октябре стартовать продажи новых автомобилей посредством онлайн-сделок.

В свою очередь, представители марки уверены в том, что данный метод сделок является крайне удобным и позволит существенно активизировать новые продажи. Более того, потенциальный покупатель сможет дистанционно оформить заказ и оплатить машину в выбранной комплектации. Также в онлайн-режиме не составит труда оформить кредитный договор или страховой полис на приобретенное транспортное средство.

Благодаря новшеству процесс покупки новых автомобилей Hyundai станет намного легче, тогда как работать с клиентами продолжат консультанты, которые смогут помочь в решении любого вопроса. При посещении дилерского центра понадобится лишь подписать документы и забрать купленный автомобиль.



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