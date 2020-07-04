Анджелина Джоли вновь появилась на публике после тайной встречи с Брэдом Питтом

04.07.2020, 10:30, Разное

Пока в Америке длился карантин, Анджелина Джоли была одной из тех знаменитостей, кто его строго соблюдал, не появляясь даже на прогулках. Теперь же, когда режим самоизоляции немного ослабили, актриса все чаще стала появляться на улицах Лос-Фелиса, Лос-Анджелес. Вчера она вместе с 11-летней дочерью Вивьен отправилась на шопинг, но, по-видимому, купили они не все или что-то забыли, потому что уже сегодня Анджелина вновь в той же компании была замечена в магазине.

Эти выходы Анджелины состоялись несколько дней спустя после ее тайной встречи с Брэдом Питтом. По информации иностранных СМИ, в начале этой недели актер провел два часа в доме своей бывшей супруги: папарацци заметили его отъезжающим от ворот Джоли на мотоцикле. Еще в ходе бракоразводного процесса Анджелина и Брэд договорились жить рядом – их особняки находятся в одном районе, чтобы актер мог регулярно проводить время со своими детьми. По этой же причине Анджелина до сих пор не уехала из США – в интервью американскому Harper’s Bazaar в ноябре прошлого года она рассказывала:

Я бы хотела пожить за границей и обязательно сделаю это, как только моим детям исполнится 18. Прямо сейчас я должна жить там, где живет их отец.

Куда именно хотела бы переехать Джоли, она не уточняет. Но известно, что у нее с детьми есть дом в Камбодже:

Когда у вас настолько активный мыслительный процесс, как у меня, вам просто необходимо периодически уезжать в такое место, которое сможет вас утихомирить. Я нашла это состояние в пустыне и в джунглях Камбоджи. Когда я впервые приехала в эту страну, мне казалось, ее жители, пережившие столько войн и перенесшие столько страданий, должны быть озлобленными, но в реальности – все наоборот. Они наполнены благодарностью, полны жизни. Это дом и штаб-квартира для моего фонда, но пришлось приложить немало усилий для этого: например, мы нашли и обезвредили около 50 мин прежде чем смогли там жить.

Не исключено однако, что Анджелина планирует переехать в Африку. В том же интервью она признавалась, что в этом году они собирались строить там дом, правда, наверняка коронавирус притормозил их планы:

Мое любимое место – то, где я еще не была. Мне нравится бросаться с головой в неизвестное. Мне нравится выпадать из своей зоны комфорта. Я хочу, чтобы дети росли в этом мире – не просто что-то знали о нем, а именно жили в нем и имели друзей со всех концов света. В следующем году мы будем строить дом в Африке.