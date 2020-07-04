 

«Странный симптом» в виде зуда кожи указывает на диабет 2 типа

04.07.2020, 10:30, Разное

Медики назвали «странный симптом», указывающий на наличие диабета 2 типа. Проявляется он в виде постоянного зуда на руках или ногах, возникающего на фоне ухудшения кровообращения из-за высокого уровня глюкозы в крови.
Наиболее распространенными симптомами диабета 2 типа являются онемение ног или рук, частое мочеиспускание и постоянное ощущение жажды. Однако их отсутствие не гарантирует, что диабета нет. Необъяснимый зуд кожи рук, ступней и голени — менее известный симптом диабета, но косвенно может указывать на повышенный уровень сахара, в результате которого нарушается кровообращение в конечностях.

Подобный зуд не всегда является симптомом диабета. Иногда он указывает на заболевание печени, щитовидной железы или в редких случаях на рассеянный склероз. По словам медиков, в любом случае при появлении непрекращающегося зуда необходимо пройти обследование в клинике, где врачи выявят причины, вызвавшие его.



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