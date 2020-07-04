Спасатель рассказал о способах избежать удара молнии на природе в грозу

04.07.2020, 10:30, Разное

Гроза часто становиться фактором лесного пожара, а от удара молнии многие людей остаются травмированными и даже гибнут. Сергей Щетинин, спасатель, объяснил, что предпринять, если на природе человека застигла гроза.

Специалист в эфире радио Sputnik рассказал о правилах безопасности, которые позволят переждать грозу, когда нет возможности спрятаться в доме. Эксперт напоминает, что нельзя сидеть под одиноким деревом.

Если человек оказался на открытой местности, и началась гроза, то спрятаться от молнии можно в углублении. Нужно присесть и накрыть руками голову, а железные предметы отбросить от себя как можно дальше.

В период грозы безопасно быть и в автомобиль, невзирая на то, что он из металла. Резина отделяет корпус от земли, что снижает риск удара молнии. Также стоит помнить, что в грозу нельзя останавливаться возле шатких строений или щитов рекламы.