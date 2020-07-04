Правительству предложили в два раза увеличить налоговый вычет при покупке жилья

04.07.2020, 10:18, Новости дня

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил правительству РФ в два раза увеличить сумму, из которой россияне могут получить налоговый вычет при покупке недвижимости. Как сообщает RT, письмо с обоснованием поступило на имя председателя правительства Михаила Мишустина.

Как считают в Госдуме, в настоящее время стоимость жилья значительно выше, чем учитываемые для вычета НДФЛ 2 миллиона рублей и 3 миллиона рублей по процентам по кредиту. По мнению Федорова, повышение сумм, с которых граждане могут произвести налоговый вычет, до 4 миллионов и 6 миллионов рублей соответственно повысит доступность жилья для российских семей.

Оформить возврат НДФЛ 13 процентов по сделке с недвижимостью можно через налоговую службу или работодателя.