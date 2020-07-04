Число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 11 миллионов

04.07.2020, 10:10, Разное

Число заразившихся коронавирусом во всем мире уже превысило 11 миллионов. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Общее число заболевших на планете на сегодняшний день составляет 11 049 505 человек. Больше всего заразившихся (2,7 миллиона) выявили в США, где за последние сутки прирост новых пациентов составил 57,5 тысяч человек. Это самый высокий показатель с начала пандемии. Главный инфекционист страны предполагает, что число ежедневно выявляемых случаев COVID-19 может вырасти до 100 тысяч.

На втором месте по числу заразившихся находится Бразилия: там COVID-19 выявили более чем у 1,5 миллиона человек. На третьем месте по-прежнему остается РФ с более чем 666,5 тысячи больных коронавирусом.

В мире общее число умерших от инфекции, первая вспышка которой была зафиксирована в конце декабря в китайском городе Ухань, превысило 500 тысяч человек. Больше всего жертв COVID-19 в США, где скончались более 129 тысяч зараженных. На втором месте по числу смертей остается Бразилия (61 тысяча умерших), а на третьем — Великобритания, где болезнь унесла жизни более 44 тысяч человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Пандемионат. Часть 2: возврат к нормальности. Мир начинает бодро выходить из карантина. У кого это получается лучше всего?