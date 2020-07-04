 

Анна Хилькевич раскрыла секрет счастья собственных детей

04.07.2020, 10:09, Разное

Анна Хилькевич поделилась историей воспитания детей. Актриса признается, что сумела предотвратить много ошибок, хоть и была близко к провалу.
У Анны Хилькевич и ее супруга Артура Волкова растут две дочки – Арианна и Мария. Благодаря эпидемии актриса смогла длительное время быть с родными. На своей странице в Instagram она часто рассуждает о материнстве и признается, что много раз задает себе вопрос, не превращается ли она в токсичную мать. Анна Хилькевич отмечает, что ее любовь к знаниям и желание черпать информацию из интернета помогли предотвратить много ошибок в воспитании дочек.

Актриса напоминает, что, невзирая на любовь, довольно легко вырастить травмированного и закомплексованного человека. Сама она считает, что могла бы стать токсичной матерью, но любовь к дочкам и тяга к знаниям сделали всех счастливыми. Многие поклонники поддержали Анну Хилькевич, но некоторые считают, что детей нужно воспитывать только лишь с помощью интуиции.



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