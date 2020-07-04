 

Анна Семенович продемонстрировала пикантное видео из массажного кабинета

04.07.2020, 10:09, Разное

Анна Семенович пояснила о своих бьюти-секретах. Вокалистка продемонстрировала видео из СПА-салона.
На своей странице в Instagram Анна Семенович постоянно общается с подписчиками и рассказывает, как поддерживать себя в форме. В этот раз в Stories она поделилась публикацией, где лежит на массажном столе, и сообщила, что после сеанса «попа будет орех». После артистка пошла в душ и заодно сняла себя в зеркале, спрятавшись под полотенце.

Артистка часто показывает подписчикам свою фигуру. Она любит свой пышный бюст и подчеркивает внешность, надевая обтягивающие платья с глубокими декольте. Раньше Анна Семенович рассказывала, как старается поддержать форму. Она делает вакуум живота, так как он массажирует внутренние органы, делая живот плоским. Также признается, что за период карантина поправилась и теперь будет 4 дня голодать.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Программы передачи

12.06 / Адиль Ширинов раскрыл новые подробности о проектах Aurus

22.05 / Эммануил Виторган показал любимого медведя дочери Этель

01.07 / Samsung выпустит сверхбыстрый SSD-накопитель объемом до 1 терабайт

07.06 / Мнение: Фактор страха

12.04 / В индийском Гоа полиция ужесточила карантин после вылазки россиян на пляжную вечеринку

04.05 / Кто такие рептилоиды – объяснения от четырех разных исследователей

11.05 / Мнение: О неизменной линии партии и правительства

01.05 / Наталья Подольская в период самоизоляции выгуляла собак в роскошном вечернем платье

22.05 / Джон Малкович рассказал о пережитых домогательствах: “Это был мой профессор, мне было 19 лет, а ему 50”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска