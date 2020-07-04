Анна Семенович продемонстрировала пикантное видео из массажного кабинета

04.07.2020, 10:09, Разное

Анна Семенович пояснила о своих бьюти-секретах. Вокалистка продемонстрировала видео из СПА-салона.

На своей странице в Instagram Анна Семенович постоянно общается с подписчиками и рассказывает, как поддерживать себя в форме. В этот раз в Stories она поделилась публикацией, где лежит на массажном столе, и сообщила, что после сеанса «попа будет орех». После артистка пошла в душ и заодно сняла себя в зеркале, спрятавшись под полотенце.

Артистка часто показывает подписчикам свою фигуру. Она любит свой пышный бюст и подчеркивает внешность, надевая обтягивающие платья с глубокими декольте. Раньше Анна Семенович рассказывала, как старается поддержать форму. Она делает вакуум живота, так как он массажирует внутренние органы, делая живот плоским. Также признается, что за период карантина поправилась и теперь будет 4 дня голодать.

