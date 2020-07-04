Основную массу разлившегося топлива в Норильске собрали

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04.07.2020, 10:08, Новости дня

Специалисты завершили сбор основного объема топлива, разлившегося после разгерметизации резервуара на ТЭЦ-3 в Норильске, сообщили в оперативных службах.

Источник сообщил, что «второй этап работ по ликвидации последствий аварии завершен сбором основной массы топливно-водяной смеси», передает ТАСС.

В данный момент осуществляется точечный сбор топлива, превышений предельно-допустимых концентраций нефтепродуктов в устье реки Амбарной не фиксируется. На ее поверхности установлена 131 линия боновых заграждений протяженностью почти 14,5 км.

Всего в акватории водоемов собрано больше 25 тыс. кубометров топливно-водяной смеси, из топливно-водяных котлованов – более 33 тыс. кубометров.

В промышленный отвал на территории ТЭЦ-3 вывезено свыше 179 тыс. тонн загрязненного поверхностного грунта, обработано сорбентом 136 км береговой линии и почти 264 кв. м загрязненной территории.

Напомним, после разлива дизтоплива под Норильском президент Владимир Путин потребовал  восстановить почву и водное пространство, а не «быстренько прибраться». Площадь загрязнения составила 180 тыс. кв. метров.

Были задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер электростанции Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, арестован начальник цеха ТЭЦ-3. Также было возбуждено уголовное дело на сотрудников «Норникеля».



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