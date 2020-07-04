Диетологи назвали топ-7 продуктов для похудения

04.07.2020, 9:53, Разное

Отечественные диетологи выяснили, что регулярное употребление определённой пищи поможет избавиться от лишнего веса. Они назвали топ-7 продуктов, способствующих похудению.

Первую позицию на пути к похудению занимают миндаль и брокколи. Ежедневное употребление всего одной горсти миндального ореха надолго утолит чувство голода, а также защитит организм от всплесков сахара в крови благодаря обильному содержанию белка и высококачественных жиров. Спаржевая капуста в свою очередь, являясь природным антиоксидантом, нормализует гормональный баланс. Этот овощ – кладезь микроэлементов и витаминов, особенно богат С и К, а по содержанию витамина А превосходит все капустные растения.

Одни из лучших продуктов, способствующих устойчивому похудению, это помидоры. За счёт ингредиента ликопин активизируется усвоение жиров и происходит насыщение организма. Ягоды, помогая преодолеть тягу к сладкому, стимулируют активное течение метаболических процессов, а лимоны благодаря высокому содержанию витамина С укрепляют иммунную систему, что положительно влияет на обмен веществ.

Эксперты рекомендуют закрепить свой вес ежедневной порцией сложных углеводов (бурый рис и бобовые). Так, клетчатка, содержащаяся в цельнозерновых, контролирует аппетит и обеспечивает организм стабильной энергией. Соя также уравновешивает гормональный баланс и не допускает переедания, а ещё славится растительными маслянистыми веществами.