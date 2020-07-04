Нехватка витамина D приводит к развитию болезней сердца

04.07.2020, 9:53, Разное

Кардиологи назвали нехватку витамина D причиной развития болезней сердца. Без этого элемента сердечно-сосудистая система может функционировать с нарушениями, однако медики не советуют употреблять его в чрезмерном количестве, поскольку это сопряжено с рисками развития иных проблем в организме.

Врач-кардиолог Ирина Мурадян отметила, что сегодня дефицит витамина D медики рассматривают в качестве дополнительного фактора, провоцирующего развитие сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, недостаток данного элемента может привести к сердечному приступу и инсульту.

Для восполнения дефицита витамина D Ирина Мурадян рекомендует добавлять в свой рацион рыбий жир. Также этот элемент содержат разнообразные БАДы (активные добавки для пищи). Однако принимать их необходимо согласно инструкциям, иначе дефицит может обернуться гипервитаминозом.