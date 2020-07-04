Неужели этот год станет решающим в истории человечества?

04.07.2020, 9:38, Разное

Нострадамус считал, что 2020 год станет переломным моментом во всей истории человеческой цивилизации. Он говорил, что новая эра начнётся со страшных стихийных бедствий. Это могут быть различные катастрофы, разрушительные природные явления, войны или смерти целых монархических династий. Про те же самые перемены говорила и легендарная провидица Ванга. Она утверждала, что 2020-й станет судьбоносным для всего человечества. Многие мировые правители встанут перед серьёзным выбором. И от их выбора будет зависеть будущее их собственных держав.

Неправильный выбор приведёт к падению и краху, но правильный – дарует надежду и любовь народа. По многим данным, в своих видениях Ванга видела коронавирусную пандемию. Говорила она, что «болезнь придёт от жёлтых», но не от гепатитных больных, а от представителей Поднебесной. Теперь уже каждый обыватель понимает, насколько эти таинственные пророки были правы.

Впрочем, в предсказаниях отличились не только известные личности былых времён. Одна из малоизвестных астрологов по имени Наталья ещё в конце 2019 года выступала в культурном центре «Белые Облака». Там она рассказала общественности, что следующий год покажется для многих людей очень страшным и суровым. По её словам, грядёт абсолютно новая эпоха в истории человеческой расы. Будут сменяться правители, придёт страшная болезнь из ниоткуда, погибнет множество людей и разобьётся немало самолётов. Мир перевернётся в прямом смысле этого слова. Но тем не менее, год закончится абсолютной победой человечества и преодолением всех трудностей. Многие представители «Белых Облаков» сочли такие предсказания за обыденные домыслы. Ведь не все в России доверяют астрологическим прогнозам. У нас полным-полно атеистов и тех, кто считают любую эзотерику проявлением шизофрении. Но всё же предсказания Натальи сбылись, причём многие даже на сто процентов. Из этого стоит сделать вывод, что особенные люди в нашем мире всё же существуют. И не стоит приравнивать их всех к шарлатанам.

Однако и шарлатаны тоже активизировались. Некоторые стали просто копировать прогнозы бывалых астрологов и выдавать их за свои. Другие же ещё в прошлом году заявляли про 2020-й, как о годе Светлых и Радужных перемен. Были и те, кто как всегда утверждал про удачу и везение для некоторых знаков Зодиака. Из всего этого стоит сделать определённые выводы. Большая часть астрологических предсказаний – обычная сказка для привлечения денег. Но некоторые прогнозы всё же сбываются. Посему доверять нужно только самым опытным астрологам или тем, кто не кичится собственными знаниями. Не стоит даже обращаться к известным медийным личностям, так как они нередко оказываются всё теми же любителями наживы.