Мужчина пришел в ужас, когда на видео с дочерью увидел «безликую» фигуру

04.07.2020, 9:36, Разное

Мужчина из Тайваня просматривал старые фотоснимки и видео, сделанные на смартфоне, и на одном из кадров обнаружил женскую «безликую» фигуру. Взволнованный отец вспоминает, что когда снимал это видео, в комнате больше никого не было.

На видео, снятом 22 августа 2017 года, видно как маленькая девочка танцует и поет на кровати во время их визита к родственникам. В первые несколько секунд на видео неожиданно возникает призрачная фигура с длинными волосами, после чего Хуан понимает, что здесь что-то не так. Несмотря на то, что видео было снято три года назад, мужчина убежден, что в комнате никого, кроме его и дочери, не было. Все гости находились на нижнем этаже.

Хуан вспомнил, что в тот день, когда он снимал эти жуткие кадры, в соседнем доме хоронили дочь. Теперь вся семья в ужасе от просмотренного видео.

Местным СМИ Хуан рассказал, что он сам и дочь были единственными в комнате. Также мужчина вспомнил, как его родственница говорила, что у соседки умерла дочка, и там идут похороны.

По мнению Хуана, он случайно снял дух умершего человека.

Некоторые пользователи не поверили Хуану, обвинив его в подделке видео. Однако по информации тайваньских СМИ, эксперты, изучив видео, сказали, что это маловероятно.