Победителем народного голосования стала площадь им. П.Ф. Дерунова

04.07.2020, 9:33, Новости

Теги: Благоустройство, Добряков, Политика

Подведены итоги голосования по губернаторскому проекту «Решаем вместе», которое проходило в Рыбинске с 25 июня по 01 июля.

Из 4 общественных территорий победила площадь имени П.Ф. Дерунова, набрав более 50 процентов голосов.

Всего в голосовании по проекту «Решаем вместе» приняли участие более 79 тысяч жителей Рыбинска. На выбор были предложены четыре городские территории – площадь им. П.Ф. Дерунова, Волжская набережная в Казанском микрорайоне, зеленые зоны на улице Чебышева, 18-21 и Рокоссовского, 2.

– Подводя итоги, хочу сказать, что горожане проявили высокую активность. По итогам с большим отрывом победила площадь имени П.Ф. Дерунова. За ее благоустройство было отдано 42 519 голосов. Это более половины от числа голосовавших, – пояснил председатель общественной комиссии Алексей Рябченков.

На втором месте оказалась Волжская набережная в Казанском микрорайоне (22 834 голоса), на третьем – зеленая зона на ул. Рокоссовского, 2 (9 221 голос) и на четвертом – зеленая зона на ул. Чебышева (4 153 голоса).

На благоустройство площади им. П.Ф. Дерунова Рыбинск может получить из областного бюджета от 30 до 44,5 миллионов рублей.

– Площадь получит новую конфигурацию с плоскостным фонтаном, который будет иметь музыкальное и световое сопровождение. И не менее важным этапом станет возрождение городской Доски Почёта, – рассказал о планах глава города Рыбинска Денис Добряков.

Разработка проекта на благоустройство площади им. П.Ф. Дерунова будет выполнена в этом году. А сами работы будут проводиться в 2021 году – в год празднования 950-летия Рыбинска,отметили в пресс-службе администрации города Рыбинска