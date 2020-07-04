Уходящий от столкновения автомобиль сбил пешеходов в Омске

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04.07.2020, 9:26, Новости дня

В Омске автомобиль Mercedes, уходящий от столкновения, сбил пешеходов, за помощью медиков обратились восемь человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

В главке сообщили, что «восемь человек обратились за помощью», один из пострадавших находится в состоянии средней степени тяжести, передает ТАСС.

По предварительным данным, угрозы для жизни людей нет, большинство из них получили преимущественно ссадины и ушибы.

Авария произошла в субботу утром. По данным полиции, автомобиль Mercedes уходил от столкновения с выезжающим со второстепенной дорогой автомобилем Nissan Patrol и врезался в торговую палатку.

Ранее отец с ребенком погибли в Хабаровске при наезде автомобиля на остановку.



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