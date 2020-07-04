 

Загадка доминиканской деревни, где девочки превращаются в мальчиков

04.07.2020, 9:23, Разное

Из-за странной гормональной аномалии некоторые местные девочки в возрасте 11-12 лет начинают физически превращаться в мальчиков и из их клитора получается мужской половой орган.

Для таких детей был создан специальный термин "Геведосе" (Güevedoce). Аномалия затрагивает лишь детей из определенной деревни Салинас и около 1,5% местных мальчиков до полового созревания являлись девочками.

"Геведосе" в переводе с местного языка буквально означает "Пенис в 12 лет", но есть еще один точный местный термин "Мачихимбрас", что переводится "Сначала женщина, потом мужчина".

"Когда такие дети рождаются, они выглядят в точности как девочки. У них нет яичек, а их половой орган выглядит как у девочек. Но когда у них начинается половое созревание, у них вырастает пенис, а яички, которые до того находились внутри тела, опускаются и возникает мошонка", – утверждает исследователь Майкл Мосли. 

Когда это превращение заканчивается, получается полноценный мужчина. У него нет женской груди, его половые органы полностью мужские и он способен стать отцом как любой нормальный мужчина.

Основное отличие, это небольшой рост. У мальчиков, ставшими девочками, рост в среднем ниже, чем у тех мальчиков, которые изначально были рождены мальчиками. Врачи знают еще о нескольких отличиях, у геведосе меньше по размеру предстательная железа и очень плохо растет борода, да и в целом волосы на теле короткие и редкие. 

Когда девочка становится мальчиком, она по желанию изменяет имя на мужское. Но некоторые гордятся своей отличительной аномалией и потому оставляют себе женское имя. 

Подобные геведосе были найдены и также в Турции и Новой Гвинее, но там их процент намного меньше. 

В 2015 году на канале ВВС вышел нашумевший документальный фильм о геведосе. Журналист обнаружил нескольких таких людей и пообщался с ними. Первым он встретил Джонни, который в детстве был девочкой по имени Филисита. Когда ей исполнилось 7 лет, у нее началось раннее половое созревание и Филисита быстро поняла, что с ней происходит что-то необычное.

"Я ощущал себя больным, у меня было недомогание и больше не тянуло играть с другими девочками. А потом у меня выросли яички и пенис", – утверждает Джонни.

В школе некоторые дети поддразнивали его из-за этого, однако Джонни признается, что ему и до полового созревания больше нравилось вести себя как мальчик, а не как девочка. Он любил играть с игрушечным пистолетом в войнушку с мальчиками и ему никогда не нравилось, когда мама наряжала его в юбку или платье.

Впервые о детях геведосе несколько десятилетий назад миру пояснила исследовательница Джулианна Императо, эндокринолог из Корнеллского университета США. Вместе с другими врачами она путешествовала по Доминиканской республике в 1970-х годах и услышала истории про девочек, превращающихся в мальчиков.

Джуллиана также была той, которая раскрыла этот секрет с точки зрения биологии. Она обнаружила, что необычные гормональные преображения у этих детей происходят из-за дефицита 5α-редуктазы – фермента, участвующего в метаболизме тестостерона, мужского полового гормона.

Без этого фермента организм не может создавать гормон дигидротестостерон (более активная форма тестостерона) до наступления полового созревания. Из-за этого пенис таких мальчиков больше похож на крошечный клитор, а складки пустой мошонки без яичек напоминают женские половые губы. 

Малограмотные деревенские жители Доминиканы редко проверяли новорожденных у профессиональных врачей, поэтому ничего не знали о том, что у "ложных" девочек нет ни влагалища, ни матки. Им хватало внешних половых признаков, чтобы считать ребенка девочкой. 

В наши дни необычные половые органы у младенцев часто  распознаются уже в роддомах и потому родители таких детей уже заранее знают о том, что после полового созревания их "дочь" превратиться в сына. Соответственно, в таких семьях геведосе уже изначально растят как мальчиков. 



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