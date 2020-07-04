На юго-западе США тысячи кроликов умирают от вируса, прозванного заячьей эболой

04.07.2020, 9:23, Разное

Смертельный вирус, поражающий домашних и диких кроликов, а также зайцев, стремительными темпами распространяется по юго-западу США и охватил уже семь штатов. Как сообщают сми, речь идет о редкой вспышке очень заразной болезни, известной как вирус геморрагической болезни кроликов (RHDV2).

"Мы называем его заячьей эболой, – утверждает Аманда Джонс, ветеринар из Киллина, штат Техас.

На самом деле, конечно же, этот кроличий вирус никак не связан с вирусом эболы, однако он вызывает у животных похожие симптомы – сильное внутреннее кровотечение и разрушение органов, приводящее к смерти.

При этом, пока животное еще живое, чисто внешне очень сложно определить, что оно заражено этим вирусом и уже страдает от его последствий. Лишь когда люди находят трупы кроликов, у которых из носа вытекает кровь, они понимают, что животное умерло от RHDV2.

С апреля 2020 года министерство сельского хозяйства США подтвердило массовые случаи RHDV2 в Аризоне, Калифорнии, Колорадо, Неваде, Нью-Мексико, Юте и Техасе. Болезнь уже распространилась и на западные территории Мексики.

Эксперты указывают, что "заячья эбола" распространяется "сумасшедшими темпами" и это действительно очень опасный инцидент. За все предыдущие годы в истории США это лишь четвертый случай вспышки RHDV2, а впервые "заячья эбола" была зарегистрирована всего 35 лет назад в Китае (что совсем неудивительно).

Однако нынешняя вспышка впервые распространилась не только на домашних кроликов, но и на диких кроликов, зайцев и пищух. И она самая массовая из всех.

Впервые RHDV2 натворил делов в США в 2018 году, когда начал истреблять домашних кроликов на фермах в Огайо. Потом произошла вспышка в штате Вашингтон. В конце февраля несколько кроликов погибли от RHDV2 в частном крольчатнике на Манхэттене (Нью-Йорк). Это была самая мелкая из всех вспышек, но она оказалась странным образом прелюдией к современному вторжению "заячьей эболы" в семь американских штатов.

"Мы до сих пор не знает, откуда начал распространяться этот вирус. Это как снежный ком и распространяется безумными темпами". – говорит ветеринар Ральф Циммерман из Нью-Мексико.

С марта 2020 года по июнь 2020 года в Нью-Мексико от вируса RHDV2 погибло более 500 животных. В том числе у одного фермера всего за несколько дней умерло 200 кроликов.

Согласно новым ветеринарным правилам, если был выявлен один зараженный кролик в гнезде, то следует истребить все гнездо. Это привело к гибели в Нью-Мексико еще около 600 животных. При этом эксперты указывают, что число зараженных и диких животных вероятно куда больше, чем официальные данные.

"Заячья эбола" убивает кролика очень быстро. Вирус активируется всего за три дня, животное теряет аппетит, становится малоподвижным, а потом просто падает замертво и из его носа начинает течь кровь.

Вскрытие как правило показывает, что печень и селезенка кролика полностью разрушены и кровь перестала нормально сворачиваться. Смертность достигает 90%, а выжившие кролики превращаются в носителей и распространителей вируса.

Распространяется RHDV2 через телесные жидкости, в основном через кровь, фекалии и мочу. Для людей, как сообщается, этот вирус не опасен.