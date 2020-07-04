 

Геннадия Хазанова госпитализировали

04.07.2020, 9:23, Разное

Сообщалось также, что медики оказывали руководителю московского Театра эстрады всю необходимую помощь и обсуждали возможность госпитализации. Однако тогда сам Геннаий Хазанов опроверг данную информацию, заявив, что чувствует себя хорошо и никакие врачи к нему не приезжали.

Тем не менее, в субботу стало известно, что 74-летнего актера все же госпитализировали. Он находится в кардиологическом отделении больницы. По предварительным данным, у него диагностировали нестабильную стенокардию – тяжелый приступ ишемической болезни сердца, при котором возрастает риск инфаркта.

Не так давно Геннадий Хазанов попал под горячую руку критиков за слишком консервативные взгляды. Телеведущий Сергей Минаев вспомнил, как однажды Хазанов отчитал за пошлость одного из участников шоу “Один в один”, из-за чего прослыл “отставшим от жизни”. Комик Илья Соболев предположил, что актер мог бы заинтересовать большую аудиторию, если бы шел в ногу со временем и отказался от старых убеждений.

Напомним, что Геннадий Хазанов – российский актер театра и кино, а также комик, прославившийся юмористическими монологами и пародиями. В 1997 году Хазанов возглавил московский Театр эстрады. В кинематографе актер появлялся в таких известных фильмах и сериалах, как “Кавказская пленница”, “Моя прекрасная няня”, “Кто в доме хозяин?” и “Тихие омуты”. Также его голосом говорил знаменитый попугай Кеша из мультфильма “Возвращение блудного попугая”.



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