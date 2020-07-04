Осужденного за шпионаж Пола Уилана выставили на обмен

04.07.2020, 9:21, Разное

Газета “Коммерсантъ” №116 от 04.07.2020,

Приговор гражданину США Полу Уилану, осужденному за шпионаж на 16 лет колонии, вчера вступил в законную силу, и теперь в течение двух недель он должен быть направлен в колонию строгого режима. Однако сам осужденный и его защита уверены, что его вскоре обменяют на сидящих в американских тюрьмах Виктора Бута и Константина Ярошенко. В ожидании этого житель США находится в двухместной камере СИЗО «Лефортово», мечтая снять фильм о своем деле.

Утром 3 июля приговор Полу Уилану вступил в законную силу. То, что осужденный не стал его обжаловать, не стало сюрпризом. Еще пару недель назад (переведенный текст приговора был вручен господину Уилану 22 июня) его адвокаты заявили, что их клиент не намерен подавать жалобу, надеясь на скорый обмен. Американца, утверждают его адвокаты, сейчас готовят к обмену на Виктора Бута и Константина Ярошенко, которые отбывают длительные сроки в США. «Переговоры идут трудно, но идут»,— заверил “Ъ” адвокат Владимир Жеребенков, представляющий интересы бывшего морпеха. По информации защитника, в процессе участвуют с обеих сторон как сотрудники МИДа, так и спецслужб. «Основная проблема заключается в том, что российские представители настаивают на обмене по формуле “один за двоих”, жители США же говорят, что менять надо “одного на одного”»,— пояснил господин Жеребенков. Адвокат затруднился назвать срок окончания переговоров, но надеется, что они завершатся быстро. Однако, заметил адвокат, его клиент уже делает наброски книги и сценария фильма о своем деле.

Пол Уилан действительно уверен в быстром завершении переговорного процесса, связанного с обменом, подтвердила “Ъ” член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович, которая посетила его в день вынесения приговора. Свои ожидания плохо говорящий по-русски господин Уилан выразил фразой «Завтра домой». Помимо этого во время встречи с правозащитницей американец жаловался на трехмесячное отсутствие писем и посылок и демонстрировал послеоперационный шрам: в Институте имени Склифосовского ему в мае удалили паховую грыжу, которая сильно беспокоила обвиняемого больше года. Проведенной операцией пациент остался доволен, но заметил, что кормили в больнице ужасно. Особо Пол Уилан подчеркнул во время беседы, что после освобождения он намерен наесться вдоволь мороженого.

Сейчас отметивший 5 марта свое 50-летие бывший морпех находится в стандартной двухместной камере «Лефортово». Она представляет собой вытянутый пенал площадью около 15 кв. м с высоко расположенным окном, ввинченными в пол кроватями и столом. В камере есть раковина, шкафчик для личных вещей, холодильник и телевизор. Вся камера просматривается в глазок, установленный в двери. «Примерно года полтора назад в камеры провели горячую воду и установили металлические унитазы, которые огорожены невысокой перегородкой»,— рассказал “Ъ” правозащитник Евгений Еникеев, также посещавший американца в «Лефортово». Навещают его в изоляторе и сотрудники посольств США, Великобритании, Канады, Ирландии, гражданином которых является Пол Уилан, а дважды в месяц по решению суда он может звонить родителям. Одно время с господином Уиланом в камере находился бывший глава службы безопасности «Тольяттиазота» Олег Антошин, обвиняемый в подбросе оружия и взрывчатки на собственное предприятие из-за конфликта с его руководством. Однако в конце 2019 года господин Антошин был этапирован в Самару и затем осужден на 3,5 года. Кто сейчас является соседом американца, не знают ни правозащитники, ни адвокаты.

Однако, несмотря на оптимизм господина Уилана и его защиты, российское законодательство не предусматривает задержек в исполнении наказания. В течение трех дней после вступления приговора в законную силу суд обязан отправить его копию во ФСИН. После этого в десятидневный срок осужденный должен быть этапирован в колонию — никаких оговорок, связанных с обменом, эта процедура не предусматривает.

Как ранее неоднократно сообщал “Ъ”, Пол Уилан был задержан оперативниками ФСБ в декабре 2018 года в номере гостиницы «Метрополь» после передачи ему флешки с секретными данными. Накопитель американцу, по данным “Ъ”, передал его давний знакомый майор ФСБ Илья Яценко. С чекистом он познакомился еще в 2008 году, после чего они поддерживали дружеские отношения, изредка переписываясь в мессенджерах. Однако узнав в 2018 году, что знакомый переведен из Крыма в подмосковный Голицынский пограничный институт (ГПИ) ФСБ, Пол Уилан начал проявлять настойчивость и предложил заработать, передав ему списки с полными данными курсантов и адъюнктов из числа действующих сотрудников спецслужбы, которые обучались в ГПИ. Чекист воспринял вначале это как неудачную шутку, однако американец повторил просьбу, подарив ему и брату iPhone последней модели, передал 80 тысяч руб. на подарок жене ко дню рождения, привез книгу Олега Калугина «Резидент. Мои 32 года разведки и шпионажа против Запада» с дарственной надписью автора, пообещав $200 тысяч после передачи требуемых сведений. Свой интерес к данным курсантов господин Уилан объяснял тем, что давно занимается «закулисной дипломатией, которая не освещается в СМИ», в интересах Разведывательного управления Минобороны США (РУМО). А его работа в компании Воrg Warner — лишь прикрытие для этой деятельности. После этого преподаватель обратился в соответствующие структуры ФСБ, которая начала готовить спецоперацию по задержанию Пола Уилана.

Владислав Трифонов