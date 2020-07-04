 

ЧП на заводе по производству пиротехники в Турции: уточненные данные

04.07.2020, 9:20, Новости дня

При взрыве на фабрике по производству фейерверков в Турции четыре человека погибли и 114 ранены. Это последние уточненные данные. По информации властей, на воздух взлетели 110 тонн фейерверков.

В момент взрыва на фабрике находилось около 200 сотрудников. Некоторым удалось спастись самостоятельно. Но многие, по словам губернатора провинции, из-за взрывов оказались в ловушке. Спасатели долгое время не могли к ним пробраться.

 

Громкие хлопки были слышны в радиусе 50 километров и вызвали панику. Ход расследования контролирует правительство страны, сообщает телеканал "Россия 24".



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