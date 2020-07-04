“Арсенал” объявил о продлении контракта с Мартинелли

04.07.2020, 9:20, Новости дня

Пресс-служба лондонского "Арсенала" заявил о продлении контракта с нападающим Габриэлем Мартинелли. 19-летний бразилец подписал новое долгосрочное соглашение с "пушкарями", подробности которого не разглашаются.

Мартинелли – воспитанник бразильского "Итуано", из которого перешел в английскую команду летом 2019 года за 6,7 миллиона евро. На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость форварда в 25 миллионов евро.

📸 Gabi puts pen to paper! 📄✍️ pic.twitter.com/pBXsVrOwo1

— Arsenal (@Arsenal) July 3, 2020

"Я очень рад, что Габи подписал новый контракт с нами, – сообщил главный тренер "Арсенала" Микель Артета. – Он очень талантливый футболист, он поразил нас своей игрой и отношением к работе".

Габриэль в составе "канониров" принял участие в 26 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал четыре результативных передачи. Также на его счету одна игра за молодежную сборную Бразилии.