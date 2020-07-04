 

Желтый уровень: в Москве не исключена новая гроза

04.07.2020, 9:20, Новости дня

В Московском регионе вновь объявлен желтый уровень опасности в связи с возможным ухудшением погоды. Он будет действовать до 21 часа, передает телеканал "Россия 24".

В Гидрометцентре не исключают повторения грозы, которая обрушилась на столицу и область накануне. Выпала треть месячной нормы осадков, несколько районов Москвы и Подмосковья затопило.

Были повалены десятки деревьев, повреждены машины, а жители нескольких районов области на некоторое время остались без электричества. Устранять последствия непогоды в столице вышли более 300 бригад коммунальщиков.



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