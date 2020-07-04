По итогам встречи в нормандском формате в Берлине Россия взяла паузу для подготовки ответа – Офис президента Украины

04.07.2020, 9:18, Новости дня

По итогам 11-часовых переговоров политических советников в нормандском формате, которые состоялись 3 июля в Берлине, Россия “взяла паузу для подготовки ответа на консолидированную позицию Украины, Франции и Германии”. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

“Договоренности Парижского саммита лидеров государств-участников нормандского формата должны быть выполнены. Украина, а также ее партнеры по нормандскому формату – Франция и Германия – продемонстрировали готовность приложить для этого максимум усилий. Сегодняшняя встреча на шаг приблизила проведение саммита в Берлине”, – заявил глава ОП Андрей Ермак.

По информации ОП, на встрече обсуждалось выполнение договоренностей, достигнутых лидерами государств “Нормандской четверки” на саммите в Париже в декабре 2019 года.

“Участники переговоров выделили ряд неотложных задач, которые должны быть реализованы в рамках работы во время ближайших заседаний трехсторонней контактной группы для ускорения переговорного процесса и создания предпосылок для проведения следующего саммита в нормандском формате в Берлине. Участники встречи согласились, что нужно приложить максимум усилий для полного выполнения решений Парижского саммита. В частности, стороны сошлись во мнении о необходимости реальных мер для обеспечения полного и всеобъемлющего режима прекращения огня”, – сказано в сообщении.

В свою очередь представитель России – замглавы администрации президента Дмитрий Козак – заявлял, что говорить о проведении следующего саммита “Нормандской четверки” слишком рано. Он также потребовал от Украины “разработать и согласовать с Донбассом” десятки законов, а также посетовал, что на встрече не удалось договорить о так называемом особом статусе Донбасса.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

9 декабря 2019 года в Париже состоялся первый за три года саммит лидеров “Нормандской четверки”. В итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Договоренности были выполнены частично.

Стороны анонсировали новую встречу через четыре месяца (предполагается, что она пройдет в Берлине), однако ее точная дата не определена.