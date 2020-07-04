Трамп осудил проявление «нового левого фашизма» в США

04.07.2020, 8:30, Новости дня

Сторонники «нового крайне левого фашизма» в США хотят уничтожить историю страны и «низвергнуть американскую революцию», сообщил президент США Дональд Трамп.

Трамп сообщил об этом, выступая в штате Южная Дакота на праздничном мероприятии в честь Дня независимости. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании, передает ТАСС.

Речь американского лидера была посвящена протестным движениям в США, участники которых сносят памятники историческим фигурам: «Наша страна стала свидетелем беспощадной кампании по уничтожению нашей истории, клевете на наших героев, стиранию наших ценностей и идеологической обработке наших детей. Разгневанные группировки пытаются снести статуи наших основателей. Они думают, что американский народ слаб, мягкотелый и покорный. Но это не так».

По его словам, пытающие свергать монументы вандалы «стремятся разрушить узы любви и верности», которые американцы испытывают к США и друг к другу.

«Их цель – не лучшая Америка. Их цель – покончить с Америкой», – подчеркнул Трамп.

Он заявил, что проявление «этого нового крайне левого фашизма требует абсолютной лояльности» и, по своей сути, является тоталитаризмом.

«Не сомневайтесь, эта культурная революция левого толка предназначена для того, чтобы низвергнуть американскую революцию (…) Они хотят заставить нас замолчать, но мы не будем молчать», – считает глава Белого дома.

«Радикальная идеология, нападающая на нашу страну, продвигается под флагом социальной справедливости. Те, кто стремится уничтожить наше наследие, хотят, чтобы американцы забыли свою гордость и наше великое достоинство, чтобы мы больше не могли понять себя и судьбу Америки», – добавил американский президент.

Трамп призвал американцев «защитить и сохранить свою историю, свое наследие и своих великих героев».

Кроме того, в конце своего выступления он объявил о «создании нового памятника выдающимся людям прошлого» в США. Так, будет разбит «огромный открытый парк» под названием Национальный сад американских героев со статуями «величайших американцев, которые когда-либо жили».

Впервые после окончания речи Трампа прозвучало произведение канадского исполнителя Нила Янга «Rockin’ in a Free World». После выступления главы государства начался продолжительный праздничный салют.

При этом до выступления главы государства десятки протестующих заблокировали дорогу к месту проведения мероприятия, но стражи порядка смогли довольно быстро восстановить движение.

Перед речью главы государства над местом празднования прошел парад военной авиации: пролетели несколько стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer, истребителей из пилотажной группы ВМС США Blue Angels, а также вертолетов.

Напомним, 4 июля 2020 года жители США в 244-й раз отмечают главный национальный праздник страны – День независимости, приуроченный к принятию в 1776 году декларации, провозгласившей свободу Соединенных Штатов от британского владычества.

После гибели афроамериканца Джорджа Флойда от действий полиции в США начались погромы и протесты.

Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели. Это коснулось памятников солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.

В Сан-Франциско демонстранты снесли памятники экс-президенту США Улиссу Гранту. Власти Нью-Йорка одобрили предложение Музея естественной истории о демонтаже памятника президенту США Теодору Рузвельту.