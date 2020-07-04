 

“Русские витязи” совершили уникальные полеты

04.07.2020, 8:19, Новости дня

Знаменитая пилотажная группа "Русские витязи" провела уникальные полеты. Впервые в едином строю при исполнении различных фигур были сразу три типа истребителей — Су-27, Су-30СМ и Су-35С. Летчики продемонстрировали такие элементы пилотажа, как "косые петли", "горки" и "полуперевороты". Между самолетами в ходе полета было менее трех метров, передает телеканал "Россия 24".

А в завершение ведущий "Русских витязей" Андрей Алексеев выполнил одиночный пилотаж на Су-35С и показал, на что способен этот сверхманевренный многоцелевой истребитель.



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