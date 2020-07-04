 

На инициатора установки памятника власовцам в Праге завели уголовное дело

04.07.2020, 8:19, Новости дня

Попытка установить памятную доску власовцам в Чехии обернулась уголовным делом. Старосту района Прага-Ржепорые Павла Новотного обвиняют в подстрекательстве к совершению убийства бывшего главы чешской полиции. Политику грозит до двух лет тюрьмы.

История началась в декабре 2019 года, тогда офицер Станислав Навотный в эфире телеканала "Россия 1" назвал старосту "психом и неудачником" из-за его решения установить в Праге памятную доску власовцам. В ответ на это политик заявил, что глава полиции — предатель родины и должен быть повешен. Такие слова чиновника расценили как угрозу, и расследованием занялся департамент экстремизма и терроризма.

По указу старосты другого района Праги был снесен памятник советскому маршалу Ивану Коневу. Это привело к протестам. Раскритиковал решение и президент Чехии Милош Земан. А Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

 



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