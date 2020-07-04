 

Ученый определил вероятность восстания роботов с искусственным интеллектом

04.07.2020, 8:17, Разное

Английский ученый оценил вероятность восстания роботов против человечества из-за обретения сознания. По словам Стюарта Рассела, уровень технологий в области искусственного интеллекта на сегодняшний день чрезвычайно низкий, поэтому в будущем эксперты не ожидают восстания машин.
Стюарт Рассел отметил, что сегодня можно часто услышать о разработках, связанных с искусственным интеллектом, но на самом деле специалисты, работающие в этом направлении, сталкиваются с разнообразными препятствиями. Так, они даже не имеют представления о том, каким образом преобразовать сознание человека в цифровой формат.

Сейчас термин «искусственный интеллект» чаще используют в маркетинговых целях для привлечения инвестиций. Однако до создания настоящего цифрового сознания, способного восстать против человечества, если такое возможно осуществить, еще очень далеко, подытожил Рассел.



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