В РФ решили создать аналогичную «Дальневосточному гектару» программу получения земли

04.07.2020, 8:16, Новости дня

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) работает над программой «Земля просто», аналогичной программе «Дальневосточный гектар», которая позволит оформлять в собственность участки земли удаленно, без излишних бюрократических процедур, сообщил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

Скуфинский рассказал в эфире на портале «Твой Дальний Восток», что «такой проект, как «Земля просто», даст возможность каждому жителю нашей страны, каждому предпринимателю (…) брать землю (…) с помощью простых средств автоматизации безбарьерно, без чиновника, везде, где ее можно брать – самому формировать участок, самому нажимать кнопку, получать электронный договор, подписывать его со своей стороны и получать зарегистрированные права», передает ТАСС.

Отмечается, что срок получения таких прав на землю должен составить для россиян около двух недель.

О возможности масштабирования элементов программы «Дальневосточный гектар» на всю страну, по словам главы Росреестра, он уже говорил с вице-премьерами Викторией Абрамченко, Юрием Трутневым, а также с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Напомним, программа «Дальневосточный гектар», позволяющая россиянам бесплатно и в кратчайшие сроки получать земельные участки до 1 га на Дальнем Востоке, действует с 2016 года.

С 28 марта 2019 года дальневосточный гектар могут получать участники госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников.

Вице- премьер – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев заявлял, что данная программа стимулирует создание 108 новых населенных пунктов на Дальнем Востоке.