Количество заболевших коронавирусом в мире превысило 11 млн человек

04.07.2020, 8:15, Новости дня

Общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в мире 4 июля превысило 11 млн человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, которые отслеживает распространение инфекции.

По состоянию на утро 4 июля, COVID-19 заразились 11 074 878 человек, 525 тыс. из них скончались, 5,86 млн пациентов уже выздоровели.

Половина всех подтвержденных случаев (5,64 млн) приходится на четыре государства: США (2,79 млн), Бразилию (1,54 млн), Россию (666,94 тыс.) и Индию (648,32 тыс.). От 200 до 300 тыс. случаев инфекции зарегистрировано в Перу, Чили, Великобритании, Испании, Мексике, Италии, Иране, Пакистане, Франции, Турции и Саудовской Аравии.

Отметка в 10 млн заболевших была преодолена 28 июня. Таким образом, 1 млн человек заразились COVID-19 меньше чем за неделю.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.