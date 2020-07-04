VOAэкспресс 3 июля 2020

04.07.2020, 7:43, Новости дня

США готовятся отметить День независимости

4 июля в США отмечают День независимости, который на этот раз пройдет на фоне неспокойной обстановки в стране.

Президент США Дональд Трамп выступил с речью в честь Дня независимости США у монумента на горе Рашмор, в штате Южная Дакота. На этом гигантском барельефе изображены портреты президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Президент США напомнил, что отцы-основатели Соединенных Штатов совершили не просто революцию во власти, они совершили революцию в борьбе за справедливость, равенство, свободу и благосостояние: «Ни одна нация не сделала больше для улучшения условий жизни людей, чем Соединенные Штаты Америки. И ни один народ не сделал больше в деле продвижения человеческого прогресса, чем граждане нашей великой страны».

Трамп подверг резкой критике «левацкую культурную революцию» и «злобные толпы», которые, по его словам, угрожают основам американского государства.

По данным Reuters, выслушать речь Дональда Трампа и полюбоваться на фейерверки собрались около 7 500 человек. Посетители могли получить защитные маски, однако обязательного требования их носить нет.

В большинстве штатов бушует пандемия COVID-19. На улицы выходят участники антирасистских протестов. За последние месяцы за пособием по безработице обратились 42,6 миллиона человек.

Однако, как отмечает социолог из Колумбийского университета Тодд Гитлин, США не раз приходилось переживать беспорядки, противоречия и нестабильность, и даже в спокойные времена разногласия то и дело дают о себе знать.

Ранее главный инфекционист США Энтони Фаучи призвал людей не посещать массовые мероприятия и соблюдать меры социального дистанцирования.

В субботу в Вашингтоне пройдет праздничный фейерверк и воздушный парад. Мэр Вашингтона Мьюриэл Баузер выступает против проведения праздничных мероприятий из опасений, что это приведет к очередной вспышке covid-19.

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Декларация независимости США: «Все люди созданы равными и наделены их Творцом определенными неотъемлемыми правами, к числу которых относятся жизнь, свобода и стремление к счастью». Проверьте, как вы знаете Америку!

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