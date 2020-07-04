 

Президент Трамп поздравил Америку с Днем независимости

04.07.2020, 7:43, Новости дня

Президент США Дональд Трамп выступил с речью в честь Дня независимости США у монумента на горе Рашмор, в штате Южная Дакота. На этом гигантском барельефе изображены портреты президентов Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Выслушать речь президента собрались более 7,5 тыс зрителей.

В своей речи Трамп подчеркнул: «не существует лучшего места для того, чтобы праздновать независимость Америки, чем под этим величественным монументом, воздвигнутым в честь четырех величайших американцев».

Президент США напомнил, что отцы-основатели Соединенных Штатов совершили не просто революцию во власти, они совершили революцию в борьбе за справедливость, равенство, свободу и благосостояние: «Ни одна нация не сделала больше для улучшения условий жизни людей, чем Соединенные Штаты Америки. И ни один народ не сделал больше в деле продвижения человеческого прогресса, чем граждане нашей великой страны».

Трамп подверг резкой критике «левацкую культурную революцию» и «злобные толпы», которые, по его словам, угрожают основам американского государства. Он осудил тех, кто ведет «безжалостную кампанию, чтобы уничтожить нашу историю, обесславить наших героев, обесценить наши ценности и индоктринировать наших детей». Трамп добавил, что эти люди «открыто атакуют наследие» президентов, изображенных на монументе.

Трамп подчеркнул: «Мы произнесем правду полностью, безо всяких извинений. Мы объявляем, что Соединенные Штаты Америки – наиболее справедливое и выдающееся государство, когда-либо существовавшее на Земле»

Трамп призвал американцев «защитить достоинство нашей страны», «защитить величие нашего государства, для граждан любой расы, в каждом городе и в каждой части этой славной страны».

Президент США сообщил, что подписал указ о создании парка, в котором будут установлены статуи величайших героев Америки.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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