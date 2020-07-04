Авианосцы США направлены в Южно-Китайское море

04.07.2020, 7:30, Новости дня

В Южно-Китайское море направлены авианосные ударные группы США во главе с авианосцами «Рональд Рейган» и «Нимиц», сообщили СМИ.

Контр-адмирал Джордж Уикофф, командующий ударной группой во главе с эсминцем «Рональд Рейган» заявил, что США посылают «недвусмысленный сигнал партнерам и союзникам». По его словам, Вашингтон демонстрирует, что «привержен региональной безопасности и стабильности», передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Уикофф утверждает, что американские учения не являются ответом на китайские, но подчеркнул, что «растущая военная самоуверенность Пекина оправдывает американское военно-морское присутствие».

Проведение операций в Тихом океане такими силами является редкостью для США, они проходят примерно раз в четыре года.

Напомним, США заявили, что военные учения Китая дестабилизируют ситуацию в Южно-Китайском море.

Территориальные споры в Южно-Китайском море Китай ведет с рядом государств – Брунеем, Вьетнамом, Малайзией и Филиппинами – относительно принадлежности Парасельских островов (Сиша) и архипелага Спратли (Наньша).