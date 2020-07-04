 

Мнение: О параде новых обнулений

04.07.2020, 7:20, Разное

Дорогие сограждане, от всей души поздравляю вас – Началось!

Не успели ещё просохнуть чернила под свежей подписью главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, торжественно утвердившей поддельные официальные результаты общероссийского нереферендума относительно обнуления президентских сроков Владимира Путина (и других мелких поправок в Конституцию РФ), как шлюз открылся.

Разной степени значимости обнуления посыпались одно за другим.

Первым аккуратно обнулился крепкий #рубль. Как только новость о формальном решении ЦИК вышла на ленты информагентств, российская валюта испытала немотивированный приступ слабости И за час потеряла к американскому доллару почти ровно 1 руб. Плакал горючими слезами прогноз главы Сбербанка Германа Грефа об укреплении «недеревянного».

Кстати сказать, пропорционально резкого нисходящего движения в нефти – не было. Поэтому причины внезапных потерь российской валюты следует искать именно во внутренних событиях. Хотя разные умные люди предупреждали, что запасаться долларами следовало бы ещё до Парада и тем более – до голосования.

Далее, уже одержанную победу над CoVID-19 несколько обнулил Роспотребнадзор. Оказалось, пляжи по-прежнему закрыты, детям нельзя уезжать в другие регионы на лагерный отдых, а любые массовые мероприятия с участием детворы – под запретом. И куда, спрашивается, это ведомство смотрело во время Парада Победы, когда #дети активно и массово участвовали в торжественных мероприятиях?

Кстати сказать, #Крым тоже немного обнулился. Там запретили приём групп детей из других регионов. Хотя дети болеют CoVID-19 реже и легче, нежели взрослые…

Это, разумеется, ещё только цветочки. Главный вопрос: когда же начнётся активное обнуление социальных обязательств, ибо бюджет нерезиновый, а Тимченко-Роттенбергам-Сечиным уже не хватает?

Ваши прогнозы?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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