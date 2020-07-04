Мнение: Государственная паранойя?

04.07.2020, 7:16, Разное

В понедельник 6 июня в Пскове будет вынесен приговор журналистке Светлане Прокопьевой, которая обвиняется в публичном оправдании терроризма и пропаганде терроризма.

Прокурор потребовал приговорить журналистку к шести годам колонии.

Уголовное дело было возбуждено после того, как 7 ноября 2018 года, через неделю после теракта в Архангельске, где молодой человек подорвал себя в здании ФСБ, Прокопьева анализировала причины его поступка в авторской программе «Минутка просветления» на радио «Эхо Москвы в Пскове». Журналистка рассуждала о том, что парень выбрал такой чудовищный способ протеста, потому что видел со стороны государства только репрессии и другого пути для себя не придумал. 8 ноября текстовый вариант колонки был опубликован на сайте информагентства «Псковская лента новостей».

В ходе прений прокурорша привела такой пример: четкий «признак признания идеологии и практики» терроризма виден в словах: «Этот взрыв, на мой взгляд, лучше чем любая колонка политолога». Но на самом деле, в тексте у Светланы эта фраза выглядела так: «Этот взрыв, на мой взгляд, лучше, чем любая колонка политолога, доказывает, что в России нет условий для политического активизма».

Между тем, в суд была представлены экспертизы, в которых нет выводов о «признаках оправдания терроризма». Но, по мнению гособвинителя, эти экспертизы «не могут быть приняты во внимание, поскольку носят субъективный характер». К тому же проведены они по инициативе защиты, а не «в рамках комплексных экспертиз в процессе уголовного производства по делу». Можно подумать, что следствие и обвинение не субьективны в ходе расследований уголовных дел, в которых преступление совсем не очевидно…

И напоследок прокурорша привела убийственный аргумент по части «уголовного производства».

— Уровень образования Прокопьевой, — заявила обвинитель, — ее социальное положение, уровень общения и информированности о происходящих событиях в стране и мире позволяют сделать вывод, что она понимала, разделяла приведенные в ее тексте доводы. И намеренно желала ознакомления с ними слушателей радиоэфира и пользователей сети интернет, осознавая преступность своих действий.

И это притом, что в колонке Прокопьевой поступок террориста был назван чудовищным, теракт — «неприемлемым способом» решения проблемы, а сам подрывник — террористом, что само по себе предполагает негативную оценку.

Подробности судебного процесса можно прочитать здесь

Последнее слово Светланы Прокопьевой можно прочитать здесь.

В общем, обвинения в отношении Светланы Прокопьевой – откровенно бредовые. Откровенно попахивающее паранойей. Но когда бредовость обвинения останавливало суды? Это я по себе знаю…

Фотография Светланы Прокопьевой отсюда