Наводнение в Японии: Twitter наполнили крики о помощи, слова поддержки и видеоролики

04.07.2020, 7:15, Новости дня

Из-за проливных дождей жители японской префектуры Кумамото оказались заблокированы в своих домах. Они просят помощи через Twitter. Так, один из пользователей беспокоится за своих бабушку и дедушку, которые не смогли эвакуироваться из деревни Кумо.

Просьбы о помощи поступают и из города Хитойоши. Река, вышедшая из берегов, затопила дома, расположенные вдоль нее. Семьи с детьми, заблокированные в своих жилищах, ожидают спасателей. Уже поступило более ста запросов, отмечает телеканал NHK.

Пользователи Twitter шлют жителям затопленных территорий слова поддержки и молитвы, а также осведомляются о серьезности ситуации. "В Кумамото дождь, вы в порядке?" – пишут они. "Держитесь, жители Кумамото, ведь вы готовите самое вкусное мясо в стране!" – поддерживают другие. "Одно из моих любимых мест – Кумамото – затоплено, — сетует еще один из пользователей. – Человеческая жизнь важнее всего. Пусть все будут в безопасности. Кумамото — так много дождя…"

私がちょい前にこういう場所好きって言った場所が氾濫してる……人命第一で……皆さんご無事でありますように……😨

熊本、そんなに雨降ってるんだね……

— まりな (@Ppppyonta) July 4, 2020

Также пользователи делятся впечатляющими видео с места потопа.

#救助#熊本#坂本村役場前#自衛隊 https://t.co/QNPzAlrBII

— music_run (@music_run384) July 4, 2020

По последним данным, в Кумамото без вести пропали четыре человека – их накрыло оползнем, сошедшим из-за ливней. Другой источник говорит о 13 людях, чья судьба пока неизвестна. Два человека были спасены из-под завалов, образовавшихся после оползня. Они госпитализированы, их состояние критическое.