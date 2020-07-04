Путь, по которому после обнуления обречена идти Россия, – иранско-венесуэльский. Режим будет держаться на насилии и порожденном им страхе

04.07.2020, 7:10, Новости дня

Спасти может только “чудо”?

Путь, по которому после обнуления обречена идти Россия, можно назвать иранско-венесуэльским. Характеристики его общеизвестны. Режим теряет популярность в обществе, держится на прямом насилии и порожденном им страхе.

Главная опора власти – монструозные, хорошо оплачиваемые и оснащенные силовые структуры. Недовольных и просто наиболее активных людей выдавливают в эмиграцию. Лишенная шансов на жизненный успех непривилегированная молодежь массово ненавидит режим, который запугивает и терроризирует ее.

Электоральная база властей – наиболее темная, “глубинная”, пожилая часть общества. Оппозиция слаба, запугана, маргинализована или принуждена к эмиграции.

В экономике – перманентный кризис, застой и стагнация. В политической жизни – закручивание гаек, дрейф к полноценному тоталитаризму, насаждение государственной религии – культа войны в миксте с казенным православием (российский вариант боливарианства или хомейнизма). Во внешней политике – агрессивные акции против соседей, противостояние с Западом, санкции, роль “страны-изгоя”.

Все это, боюсь, – на долгие годы. Спасти страну может только счастливая случайность или, если хотите, чудо.

Источник: Игорь Эйдман / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора