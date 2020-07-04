Николай Бандурин рассказал о восстановленном после пожара доме

04.07.2020, 7:09, Разное

Юморист и телеведущий программы «Смеяться разрешается» Николай Бандурин почти полностью восстановил разрушенный пожаром загородный дом. Вместе с супругой они уже переехали в него, но ремонтные работы продолжаются, артист поблагодарил всех неравнодушных, ведь на восстановление «деньги собирали всем миром».

Вспоминая пожар, Николай Бандурин признался, что был на волосок от смерти. Супруга разбудила юмориста, а когда он встал с постели в комнате сразу же обрушился потолок. По словам артиста, жена рисковала своей жизнью, чтобы спасти его, ее не смутили даже загоревшиеся волосы, превратившие голову в «факел».

Затем последовал долгий процесс восстановления сгоревшего жилья. Николаю Бандурину пришлось продать московскую квартиру, ведь средств не хватало. Пока в доме шел ремонт он с супругой проживал в съемной квартире. Только так ему удалось накопить необходимую сумму, однако артист отметил, что без финансовой помощи со стороны фанатов не обошлось. Во время ремонта в доме были учтены все ошибки, из-за которых случился пожар, теперь Бандурин надеется, что подобное более не повторится.