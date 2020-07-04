 

Полицейские уволены в США за скандальное фото на месте задержания чернокожего

04.07.2020, 6:53, Новости дня

В США произошел скандал из-за фотографии, на которой полицейские с улыбкой имитируют удушающий прием. Снимок сделали на месте задержания афроамериканца, который скончался после такого приема, проведенного полицейским.

Речь идет об инциденте, который произошел в городе Аврора (штат Колорадо) больше года назад. Тогда трое полицейских задержали 23-летнего Элайджу Макклейна. Он показался им «подозрительным». 

При задержании полицейские использовали удушающий прием, так как Макклейн оказал сопротивление. Кроме того, ему вкололи успокоительное, передает РИА «Новости».

Макклейн потерял сознание, у него произошла остановка сердца. Через несколько дней он скончался в больнице.

Надзорные органы тогда сочли поведение правоохранителей адекватным.

Однако сейчас разгорелся скандал из-за появившейся фотографии. 

Шеф полиции города Ванесса Уилсон рассказала, что трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность.

По ее словам, работы лишился полицейский, который даже не участвовал в задержании. Однако он посмеялся, когда ему на телефон пришла фотография. 

«Если кто-то из полицейского департамента не согласен с этим (решением) и считает, что эти (улыбки) были приемлемы, то я с радостью уволю вас сегодня же», – сообщила Уилсон.

Сами полицейские заявили, что сделали фото, желая подбодрить другого офицера, который был причастен к инциденту с Макклейном – Джейсону Розенблатту. Именно его уволили за смех над фото. Розенблатт сказал, что своим коротким ответом «ха-ха» на присланное фото хотел просто побыстрее закрыть обсуждение этой темы, передает CNN.

Aurora's interim police chief has fired two of the three officers who posed for a photo reenacting a chokehold at the site of Elijah McClain's violent arrest — the third already had resigned — and terminated another who received the photo. https://t.co/Pp3pXxWay8

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) July 3, 2020

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

После этого инцидента американские власти решили запретить полиции удушающие захваты.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.04 / Министр финансов США ожидает открытия большей части экономики к концу лета

21.05 / Мишустин заявил о наличии бюджетных ресурсов для поддержки граждан и бизнеса

15.05 / “Роснефть” поставит нефть в Германию по нефтепроводу “Дружба”

13.04 / РЖД приостановили бесплатные перевозки участников и инвалидов ВОВ

13.05 / Toyota представила универсал Corolla 2000 Limited с новым двигателем

19.06 / Турецкая газета «женила» Владимира Зеленского на Вере Брежневой

16.05 / СК начала проверку сообщений о невыплатах доплат медикам

23.05 / Модератору Facebook из Крылатского грозит крупный штраф за недостоверное видео о коронавирусе

10.05 / Советник Белого дома сказал, когда уровень безработицы в США достигнет дна

27.06 / Осенью украинские школы могут перейти на дистанционное обучение – Данилов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска