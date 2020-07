Полицейские уволены в США за скандальное фото на месте задержания чернокожего

04.07.2020, 6:53, Новости дня

В США произошел скандал из-за фотографии, на которой полицейские с улыбкой имитируют удушающий прием. Снимок сделали на месте задержания афроамериканца, который скончался после такого приема, проведенного полицейским.

Речь идет об инциденте, который произошел в городе Аврора (штат Колорадо) больше года назад. Тогда трое полицейских задержали 23-летнего Элайджу Макклейна. Он показался им «подозрительным».

При задержании полицейские использовали удушающий прием, так как Макклейн оказал сопротивление. Кроме того, ему вкололи успокоительное, передает РИА «Новости».

Макклейн потерял сознание, у него произошла остановка сердца. Через несколько дней он скончался в больнице.

Надзорные органы тогда сочли поведение правоохранителей адекватным.

Однако сейчас разгорелся скандал из-за появившейся фотографии.

Шеф полиции города Ванесса Уилсон рассказала, что трое полицейских уволены и еще один добровольно оставил должность.

По ее словам, работы лишился полицейский, который даже не участвовал в задержании. Однако он посмеялся, когда ему на телефон пришла фотография.

«Если кто-то из полицейского департамента не согласен с этим (решением) и считает, что эти (улыбки) были приемлемы, то я с радостью уволю вас сегодня же», – сообщила Уилсон.

Сами полицейские заявили, что сделали фото, желая подбодрить другого офицера, который был причастен к инциденту с Макклейном – Джейсону Розенблатту. Именно его уволили за смех над фото. Розенблатт сказал, что своим коротким ответом «ха-ха» на присланное фото хотел просто побыстрее закрыть обсуждение этой темы, передает CNN.

Aurora's interim police chief has fired two of the three officers who posed for a photo reenacting a chokehold at the site of Elijah McClain's violent arrest — the third already had resigned — and terminated another who received the photo. https://t.co/Pp3pXxWay8

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) July 3, 2020

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о беспорядках в Соединенных Штатах, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда из-за действий полицейского.

После этого инцидента американские власти решили запретить полиции удушающие захваты.