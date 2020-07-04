Расставшаяся с мужем Евгения Лоза попала в ДТП с грузовиком

04.07.2020, 6:53, Разное

Российская актриса Евгения Лоза попала в ДТП с грузовиком после развода с Антоном Батыревым. По мнению звезды кинокартин «Два цвета страсти» и «Пиковая дама», из-за разрыва отношений ее начали преследовать неприятность, однако она не унывает и сразу после аварии решила устроить фотосессию.

На своей странице в Instagram-аккаунте Евгения Лоза опубликовала снимок, запечатлевший поврежденный автомобиль после столкновения с грузовиком. Актриса в ДТП не пострадала, а на корпусе транспортного средства появилось несколько царапин, но она уверена, что текущий год принесет еще много неприятностей.

Так, недавно артистка лишилась работы из-за пандемии коронавируса. Однако сложнее всего ей пришлось после развода с Антоном Батыревым. Евгения Лоза, несмотря на переживания, полагает, что подобные процессы необходимо праздновать как свадьбу, ведь это не конец жизни. Ситуацию усугубляет лишь публичность их бракоразводного процесса, поскольку все видят проблемы бывшей семейной пары.