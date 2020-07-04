В Турции начался процесс над убийцами Джамаля Хашогги

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04.07.2020, 6:40, Новости дня

В Турции начался процесс над убийцами журналиста Джамаля Хашогги. Однако на заседание не прибыли более 20 граждан Саудовской Аравии, обвиняемых в совершении этого преступления.

В последний раз Хашогги видели входящим в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Считается, что его заманили убийцы, действовавшие по указанию саудовских властей, а после убийства расчленили и спрятали тело. Хашогги, имевший вид на жительство в США, был известным критиком Эр-Рияда.

Хатидже Дженгиз, бывшая невеста Хашогги, заявила суду, что обвиняемые использовали «предательство и обман», чтобы заманить журналиста в здание консульства. Она сообщила журналистам, что будет продолжать поиски правосудия «не только в Турции, но везде, где сможет».

Хашогги направился в консульство, чтобы получить документы, которые должны были позволить ему вступить в брак с Дженгиз, гражданкой Турции.

Саудовская Аравия отказалась экстрадировать обвиняемых в Турцию. Некоторые из них предстали перед судом в Саудовской Аравии, однако процесс не был открытым.

Саудовская Аравия предоставляла противоречивые объяснения обстоятельств исчезновения Хашогги. ЦРУ США пришло к выводу, что «от средней до высокой степенью уверенности» возможно утверждать, что приказ об убийстве Хашогги отдал наследный принц Мохаммед бин Салман.

Судебный процесс будет продолжен в конце ноября.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

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