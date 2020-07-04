 

Жертвой стрельбы в Алабаме стал восьмилетний ребенок

04.07.2020, 6:06, Новости дня

Стрельба произошла сразу в двух американских городах на востоке США. Оба случая – в торговых центрах. В штат Массачусетс двое неизвестных ранили 15-летнюю девушку. Она доставлена в больницу. Полицейские задержали преступников неподалеку от здания.

В штате Алабама в результате стрельбы погиб восьмилетний ребенок. Еще трое получили ранения. Причины нападения неизвестны, передает телеканал "Россия 24". Полиция разыскивает преступников.

 



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