 

Полиция задержала двух подозреваемых в стрельбе в торговом центре недалеко от Бостона

04.07.2020, 6:06, Новости дня

Полиция города Брейнтри (штат Массачусетс, США) задержала двоих подозреваемых в стрельбе в торговом центре. Об этом сообщается на сайте полицейского управления города.

Как уточняется, ЧП произошло в 16:43 по времени Восточного побережья США (23:43 по времени Москвы). В результате стрельбы пострадала девушка-подросток. Ее госпитализировали. В настоящее время ее здоровью и жизни ничего не угрожает, передает ТАСС.

По данным полиции, подозреваемых удалось "быстро обнаружить" и взять под стражу. Ведется расследование, устанавливаются причины случившегося.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный открыл стрельбу в торговом центре в городе Брейнтри, расположенном примерно в 17 километрах от Бостона.



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