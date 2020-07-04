В Закарпатской области ужесточили карантин

04.07.2020, 6:05, Новости дня

В Закарпатской области из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ужесточили карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Решение было принято областной комиссией ТЭБ и ЧС, говорится в сообщении.

C 4 июля в области ограничат время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22.00, запрещено функционирование учреждений, которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий.

Также ограничивают проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях. Богослужение разрешено проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.

Временно будет запрещена работа вещевых рынков на территории Межгорского района.

По состоянию на 3 июля в Закарпатской области COVID-19 подтвержден у 987 человек (80 из них – за последние сутки), 105 – умерли (за последние сутки – пятеро).

Всего в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 46 763. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, 20 558 жителей Украины уже вылечились.