 

В Закарпатской области ужесточили карантин

04.07.2020, 6:05, Новости дня

В Закарпатской области из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ужесточили карантинные меры. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

Решение было принято областной комиссией ТЭБ и ЧС, говорится в сообщении. 

C 4 июля в области ограничат время работы заведений общественного питания и учреждений развлекательной деятельности до 22.00, запрещено функционирование учреждений, которые сдаются в аренду для проведения массовых мероприятий.

Также ограничивают проведение богослужений в помещениях храмов, молитвенных домов, других культовых сооружениях. Богослужение разрешено проводить только на открытом воздухе с соблюдением всех требований противоэпидемических мероприятий.

Временно будет запрещена работа вещевых рынков на территории Межгорского района.

По состоянию на 3 июля в Закарпатской области COVID-19 подтвержден у 987 человек (80 из них – за последние сутки), 105 – умерли (за последние сутки – пятеро). 

Всего в Украине общее число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 46 763. От коронавирусной инфекции COVID-19 скончалось 1212 человек, 20 558 жителей Украины уже вылечились.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / НХЛ задумалась о завершении сезона на четырех аренах без зрителей

20.06 / Лондон отметил жертвы народов Британии, США и СССР в борьбе с нацизмом

18.06 / Задержаны члены обкрадывавшей товарные поезда банды

02.05 / Илон Маск отправил в падение акции Tesla одним твитом

11.05 / Посол Мальты в Финляндии подал в отставку после сравнения Меркель с Гитлером

28.05 / Презентован модернизированный кроссовер Geely GS

11.05 / Политолог: Ключевые меры поддержки не случайно направлены на семьи с детьми

28.04 / Фонд английской королевы заинтересовался судьбой знаменитого львенка Симбы

15.05 / В США разбился истребитель пятого поколения

10.04 / Вести.net: приложения для тренировок дома установили рекорд по скачиваниям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска