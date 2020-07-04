Николай Басков рассказал о секретах похудения на 15 килограммов

04.07.2020, 5:53, Разное

Российский певец Николай Басков рассказал, как ему удалось на самоизоляции сбросить 15 килограммов лишнего веса. По словам исполнителя, особых секретов похудения нет, он всего лишь «уделял время себе» в спортзале, а также отказывался от ужина.

Басков признался, что бороться с избыточным весом ему никогда не удавалось, поскольку сладкое, например, мороженое или торты ему предлагали почти на каждом мероприятии, которые он посещал. Устоять было невозможно, поэтому лишний вес увеличивался. Но после ввода режима самоизоляции певец решил исправить положение дел.

Для похудения Николай Басков прибег к диете, подразумевающей отказ от ужина, и спорту. Кроме того, исполнитель принимал комплекс витаминов, но слухи о том, что он делал себе уколы и ездил в клинику «для коррекции» опроверг. Певец отметил, что полностью от сладкого он не отказался, поэтому в обед иногда съедал одно мороженое, но это не помешало ему сбросить 15 килограммов.