Мнение: Выбирай любого, всё оплачу…

04.07.2020, 5:42, Разное

Мурлыкая, как обычно, себе под нос всякие песенки, я вдруг споткнулся на одной – и крепко задумался. Знаете, как бывает: поёшь себе что-нибудь привычное – и в какой-то момент понимаешь смысл куплета! Инсайт называется, по-научному. Хотя до этого, может, всю жизнь воспринимал, не чуя никакого подвоха.

В общем, напевал я песенку Короля из любимейших с детства “Бременских музыкантов”:

Ах, принцессочка моя горемычная,

Скоро будут здесь певцы заграничные.

Выбирай любого, всё оплачу…

И т.д.

Вот на этом месте и споткнулся. В каком, думаю, смысле – выбирай, всё оплачу? Что “всё”? На что это намекает старый охальник??

В детстве как-то казалось, что речь идет о приглашении певцов выступить. Однако Король поет “скоро будут здесь” – то есть певцы УЖЕ приглашены, контракт, так сказать, подписан!

А меж тем вспомним контекст: Принцесса горюет после разлуки с Трубадуром, нежданно пробудившем ее девичью сексуальность; папа-Король суетится вокруг, пытаясь дочку как-то развлечь и отвлечь…

В общем, на удивление оказалась реалистичная сказка у Энтина с Гладковым – вполне в духе НАСТОЯЩИХ бр. Гримм. Я бы сказал – недетская.

А вот здесь об этом подробнее: http://lleo.me/dnevnik/2005/09/23.htmll