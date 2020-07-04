 

Танк Т-14 “Армата” протестирован в режиме работы без экипажа

04.07.2020, 5:01, Новости дня

Танк Т-14 "Армата" на предварительных испытаниях отработал беспилотный режим. Танк на тяжелой гусеничной платформе способен работать без экипажа благодаря открытой цифровой архитектуре, которая, по словам бывшего начальника главного автобронетанкового управления Минобороны Александр Шевченко, создает "железобетонную основу для роботизации".

Контракт о закупке у "Уралвагонзавода" 132 боевых машин (Т-14 и Т-15) на платформе "Армата" Минобороны РФ подписало на форуме "Армия-2018". Все танки будут поставлены в вооруженные силы до 2021 года, передает РИА Новости. А первые танки поступят в войска уже в текущем году.

Т-14 "Армата" является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Его главная особенность – необитаемая башня. Экипаж танка, в случае, если он работает не в беспилотном режиме, находится в бронекапсуле. Системы активной защиты "Арматы" способны уничтожить или отвести в сторону любую ракету и любой снаряд.



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