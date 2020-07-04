В Якутии опрокинулся микроавтобус, пострадали шесть человек

04.07.2020, 5:01, Новости дня

В Якутии микроавтобус с 8 пассажирами не санкционированно съехал с трассы "Якутск — Ленск" на берег реки Лена. Водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Среди пассажиров были двое детей 13 и 16 лет.

Пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы. Дети получили легкие ушибы, врачи оказали им помощь на месте ЧП, передает ТАСС.

Водитель, имеющий стаж 9 лет, пояснил, что во время выезда к реке у микроавтобуса отказали тормоза. Его проверили на опьянение, тест показал отрицательный результат.