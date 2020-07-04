 

В Якутии опрокинулся микроавтобус, пострадали шесть человек

04.07.2020, 5:01, Новости дня

В Якутии микроавтобус с 8 пассажирами не санкционированно съехал с трассы "Якутск — Ленск" на берег реки Лена. Водитель не справился с управлением, и машина перевернулась. Среди пассажиров были двое детей 13 и 16 лет.

Пострадали шесть человек, четверо из них госпитализированы. Дети получили легкие ушибы, врачи оказали им помощь на месте ЧП, передает ТАСС.

Водитель, имеющий стаж 9 лет, пояснил, что во время выезда к реке у микроавтобуса отказали тормоза. Его проверили на опьянение, тест показал отрицательный результат.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.05 / Вице-премьер Чехии заявил об отсутствии доказательств ввоза яда из России

13.04 / В России появились заявления о смене развития ситуации с коронавирусом

04.05 / Трамп назвал «самое страшное наказание» для Китая

27.04 / Украина настаивает на передаче бортовых самописцев рейса PS752. Кулеба поговорил с главой МИД Ирана

30.06 / Правительство: перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года

15.04 / Резко сократились объемы денежных переводов из РФ в Грузию

16.05 / СК против чиновников: деньги на дополнительные выплаты медикам начинают находиться

02.05 / Число жертв эпидемии коронавируса в Испании превысило 25 тысяч

30.04 / Путин одобрил идею расширить на волонтеров меры поддержки борющихся с коронавирусом медиков

01.06 / Голосование по поправкам к Конституции России пройдет 1 июля

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска