Мнение: Радуга по имени Никак

04.07.2020, 4:35, Разное

Кто-то слышал сегодня выступление Лаховой – про то, что мороженое “Радуга” это гей-пропаганда для детей? Она ведь это несла на полном серьезе, без тени шутки. Какое-то неостановимое погружение в маразм. И ведь это всё реально выльется в то, что у нас в стране для детей перестанут РАДУГУ рисовать!! И еще, пожалуй, даже упоминать – на всякий случай. Чтоб, часом, не обвинили – или в “пропаганде”, или что сам… того…

Наши дети рискуют остаться без этого явления природы – вот к чему всё идет. “папа, папа! А что это за полоски на небе после дождя? А почему они разноцветные? А как это называется? – Что, дочка? Где? Как? Ничего там нет, тебе показалось! И полосок нет, и вообще ничего нет! И называется это НИКАК!! Поняла? Повтори!!”

К счастью, я не одинок в своей растерянности. Тот же Остап Кармоди, публицист из Праги, пишет у себя:

“В сегодняшних новостях:

– В Берлине переименовали метро Mohrenstrasse (то есть улица мавров), потому что не политкорректно.

– Компания Unilever переименовывает осветляющий крем так, чтобы в нём не было слова “светлый”.

– FedEx и Nike требуют переименовать команду Washington Redskins, потому что это неуважительно к индейцам.

– В Эдинбурге студенты требуют переименовать здание, названное в честь великого британского философа Дэвида Юма, потому что он якобы был расистом.

– В России решили переименовать мороженое Радуга, потому что это гей-пропаганда.

У меня с каждым днём крепнет ощущение, что мы в Чехии живём на одиноком острове здравомыслия среди бушующего моря идиотизма”.

А вот цитата из обращения Лаховой к президенту: “мороженое «Радуга» заставляет наших детей привыкать к тому цвету и тому флагу, что вывешивали на посольстве» (имеется в виду посольство США).

Я бы, в развитие идей Лаховой, предложил заодно отменить также голубой цвет. Это вообще цвет какой-то подозрительный – скажем, в английском его нет. Надо и у нас так сделать. Поставить голубой цвет вне закона, заодно внимательно присмотреться к мультику про “Голубой вагон” (блин, на что это намек?!), и к песенке про “шар голубой” (они что, хотят сказать, что Луна – шар голубой – тоже символ ЛГБТ? И, глядя ночью на Луну, мы приучаем детей к однополому сексу?)

Да, и розовый запретить. Розовый отныне считать красным, голубой – синим, радугу признать несуществующим явлением. Каждого, кто заметит в небе радугу – карать как тайного педофила-гомосексуалиста, а если нарисует – с конфискацией.

А есть ведь еще Голубой Щенок… Как могла Лахова пудрить мозги президенту каким-то мороженым, когда в стране все еще свободно показывают мульт про Голубого (!) Щенка(??)? К Лаховой я бы тоже присмотрелся – она явно отвлекала внимание. Лобби педофилов-содомитов широко раскинуло свои щупальца.