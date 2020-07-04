Мнение: Лапша

04.07.2020, 4:30, Разное

"…После крушения СССР прошло по историческим меркам совсем немного времени, и Россия находится ещё в стадии становления. Мы во многом ещё очень уязвимы, у нас многое, как говорят в народе, сделано на живую нитку. Нам нужны внутренняя стабильность и время для укрепления страны…"

В.В.Путин "Цитаты великих"

Состоятельность данного утверждения Путина соперничает только с достоверностью проведенного голосования по путинскому обнулению. Тот факт, что Германия после катастрофического поражения вышла на довоенный уровень потребления всего за 10 лет, скромно не замечается. Да, у них был план Маршалла, но и у Путина были неизвестно куда исчезнувшие 4 (а скорее всего, даже 5) триллионов доходов от продажи нефти и газа. Что больше в сопоставимых ценах – еще большой вопрос. СССР запустил спутник через 12 лет после войны, а человека в космос отправил через 16. И никакие короткие по историческим меркам сроки не помешали. Кстати говоря, три программы – ядерная, ракетная и реактивная авиация – каждая свидетельствует о высочайшем технологическом уровне страны. Все три в одной стране выводят ее на уровень передовых. А ядерная триада, к примеру, была вообще у двух стран в мире, и более ни у кого.

Почему одним короткие исторические сроки не мешают, а для вторых это становится непреодолимым препятствием, известно – просто путинская банда не развивает страну, а разворовывает. И никак не разворует до конца, что говорит только о том, что СССР сумел построить невероятно высокую по уровню развития технологическую цивилизацию. Путинская шпана никак не осилит разграбить ее до конца – даже для этой привычной для них работы с профессионализмом у них не очень. Ответ простой – Россией управляют вороватые троечники, серая моль и плесень, выползшая из грязи. Потому и результат.

20 лет для путинской клики было мало, им теперь требуется дополнительные два тайма, чтобы завершить то, что они умеют лучше всего – воровать. Все остальное – просто бла-бла-бла. Лапша на уши. Указанная цитата – та же самая лапша для кретинов.